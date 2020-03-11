https://static.news.ru/photo/2de10a52-6381-11ea-b4f0-fa163e074e61_660.jpg Павел Крашенинников Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Поправку в Конституцию России, дающую право действующему главе государства Владимиру Путину принимать участие в выборах в 2024 году, нельзя считать обнулением числа президентских сроков. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ну нет там обнуления! — цитирует ТАСС парламентария.

По его словам, поправки выносятся на общероссийское голосование. И если граждане это поддерживают, то действующий президент ещё раз может стать кандидатом.

Как писал NEWS.ru, предложение об обнулении числа президентских сроков 10 марта высказала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Это позволит Путину после принятия поправок снова участвовать в выборах, невзирая на предыдущие четыре срока с перерывом на президентство Дмитрия Медведева.