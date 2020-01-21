https://static.news.ru/photo/d14b3e06-3cf8-11ea-95b5-fa163e074e61_660.jpg Максим Акимов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший вице-премьер РФ Максим Акимов принял предложение стать новый главой «Почты России». При этом формальных претензий к действующему руководителю в настоящее время практически нет. Об этом, ссылаясь на информацию от трёх источников из окружения Акимова, сообщили журналисты 22 января.

Также сведения о возможном назначении бывшего вице-премьера в разговоре с сотрудниками СМИ прокомментировал представитель «Почты России». По его словам, информация о смене генерального директора в настоящее время отсутствует.

С гендиректором «Почты России» Николаем Подгузовым был заключён трудовой контракт сроком на пять лет — до 2024 года. В конце 2019 года была принята стратегия развития «Почты России» до 2030 года. Компания в данный момент демонстрирует хорошие экономические показатели, — приводит слова источника РБК.

Сам Максим Акимов в данный момент никак не комментировал появившиеся сведения.

Ранее NEWS.ru писал, что и.о вице-премьера по транспорту и связи Максим Акимов не войдёт в новый состав правительства премьер-министра Михаила Мишустина.

Об этом со ссылкой на источники в правительстве, профильном ведомстве и на двух федеральных чиновников сообщает РБК.