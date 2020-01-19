https://static.news.ru/photo/ec0fa3fe-3af9-11ea-8a68-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Новым министром экономического развития РФ может стать Леонид Осипов, в настоящий момент занимающий пост замглавы экспертного управления при президенте России.

Об этом «Известиям» рассказали три источника — высокопоставленный федеральный чиновник, представитель Совфеда и лицо, близкое к правительству. Сам Осипов в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию призвал дождаться «новостей официальных».

По данным источников, замглавы экспертного управления может войти в правительство при условии ряда кадровых перестановок. Андрей Белоусов должен будет занять пост первого вице-премьера, а на освободившееся место помощника президента по экономическим вопросам должен быть назначен и.о. министра экономического развития Максим Орешкин.

Как сообщал NEWS.ru, российское правительство ушло в отставку в полном составе 15 января. Члены правительства до формирования нового кабинета работают в качестве временно исполняющих обязанности.