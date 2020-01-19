Новым министром экономического развития РФ может стать Леонид Осипов, в настоящий момент занимающий пост замглавы экспертного управления при президенте России.
Об этом «Известиям»
По данным источников, замглавы экспертного управления может войти в правительство при условии ряда кадровых перестановок. Андрей Белоусов должен будет занять пост первого вице-премьера, а на освободившееся место помощника президента по экономическим вопросам должен быть назначен и.о. министра экономического развития Максим Орешкин.
Как сообщал NEWS.ru, российское правительство ушло в отставку в полном составе 15 января. Члены правительства до формирования нового кабинета работают в качестве временно исполняющих обязанности.
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