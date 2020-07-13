Новый премьер Белоруссии вылетел в Москву для встречи с Мишустиным

https://static.news.ru/photo/9fa0e8cc-c50d-11ea-8bdc-fa163e074e61_660.jpg Роман Головченко Фото: Andrei Stasevich/BelTA/Global Look Press

Председатель правительства России — Михаил Мишустин — 14 июля 2020 года проведёт переговоры с новым премьером Белоруссии Романом Головченко. Политики обсудят интеграцию в рамках Союзного государства, а также экономические вопросы, передаёт пресс-службы кабмина РФ.

Особое внимание будет уделено тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов, — говорится на официальном сайте правительства РФ.

Предстоящая очная встреча станет первой для высокопоставленных чиновников. Головченко возглавил кабмин республики 4 июня 2020 года. За это время стороны дважды беседовали по телефону — 5 и 26 июня.

Головченко 22 июня 2020 обсудил с послом РФ в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым организацию переговоров с Мишустиным, а также проведение заседания Совмина Союзного государства. Представитель Минска тогда заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции нового типа влияет на контакты на международном уровне. При этом дипломат уверен, что по мере улучшения эпидемиологической обстановки сотрудничество активизируется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что готовность Абхазии принять туристов из России выразила президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина. Так, по её словам, местные власти учитывают все практики по обеспечению безопасности во время пандемии коронавируса.