https://static.news.ru/photo/d6a390a2-3b7b-11ea-bf41-fa163e074e61_660.jpg Джон Салливан Фото: Public Domain/commons.wikimedia.org

Прибывший 16 января в Москву новый посол Соединённых Штатов Джон Салливан заявил, что рассчитывает на сотрудничество с российским правительством по вопросам, представляющим интерес для обеих стран.

Среди приоритетных направлений в двусторонней работе Москвы и Вашингтона посол назвал борьбу с терроризмом, стратегическую безопасность, исследование космоса и поиск мирного решения афганского вопроса.

Я с нетерпением жду возможности лучше узнать страну, её людей и её замечательную культуру, — отметил дипломат.

Салливан уточнил, что хочет узнать российскую столицу, и рассказал о намерении посетить Екатеринбург и Владивосток, где находятся Генконсульства США. Он также добавил, что собирается ходить на матчи с участием ряда лучших российских хоккеистов, и не исключил, что и сам время от времени будет играть в хоккей.

Как писал NEWS.ru, в российском внешнеполитическом ведомстве надеются на то, что новый американский посол будет работать над выправлением двусторонних отношений. В приветственном сообщении МИД пошутил о «вашингтонской погоде», которая установилась в Москве специально к приезду Салливана.