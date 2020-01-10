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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что оснований обвинять Иран в том, что его ракеты сбили украинский Boeing возле Тегерана на данном этапе нет.

Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на подобной стадии выступать с подобного рода громогласными заявлениями, — отметил политик по итогам встречи со своим японским коллегой Такэо Мори в рамках 11-го...