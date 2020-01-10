https://static.news.ru/photo/96369a26-33b2-11ea-b4df-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что новый посол США Джон Салливан должен прибыть в Москву до конца января.
В ближайшие недели он приедет. Как я понимаю, до конца января в Москве он точно появится, — цитирует ТАСС Рябкова.
Как писал NEWS.ru, ранее американский госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что кандидатуру нового главы дипмиссии США в России уже утвердил сенат. До нового назначения Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США. На должность посла в России его выдвинул американский президент Дональд Трамп.