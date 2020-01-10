Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что новый посол США Джон Салливан должен прибыть в Москву до конца января.

В ближайшие недели он приедет. Как я понимаю, до конца января в Москве он точно появится, — цитирует ТАСС Рябкова.

Как писал NEWS.ru, ранее американский госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что кандидатуру нового главы дипмиссии США в России уже утвердил сенат. До нового назначения Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США. На должность посла в России его выдвинул американский президент Дональд Трамп.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях