Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Более 7000 человек пришли на проспект Академика Сахарова к началу митинга «Вернём себе право на выборы» в Москве. Акция согласована со столичными властями, её охраняют сотрудники полиции.

К 14:00 на территорию митинга За свободу и справедливость в Москве прошли 7,2 тыс. участников. Подсчёт продолжается. Пропускают через рамки медленно, скопились большие очереди. Люди скандируют: «Пропускай!», — сообщает Twitter-аккаунт...