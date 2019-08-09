Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву, чтобы приступить к работе в качестве нового посла Китая в России.
Дипломат прилетел в столичный аэропорт Шереметьево, где его встретили представители МИД РФ и журналисты.
Быть послом Китая в России — это большая мечта для каждого русиста Китая. Для меня эта мечта сбылась, — отметил Чжан Ханьхуэй.
Он подчеркнул, что хочет укрепить китайско-российские отношения, передаёт
Как писал News.ru, заявление об отставке президенту Штатов Дональду Трампу подал американский посол в России Джон Хантсман. Дипломат покинет свой пост 3 октября. О том, что он собирался в отставку до конца года, стало известно ещё в начале июня. Этот шаг связан с его стремлением принять участие в выборах губернатора штата Юта.