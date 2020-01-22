https://static.news.ru/photo/60a24590-3d0d-11ea-974c-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Назначенный накануне министром спорта РФ Олег Матыцин был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок. Приговор был вынесен восемь лет назад.

Матыцин был ректором университета и, по версии сыщиков, превысил свои полномочия, передав землю, находящуюся в федеральной собственности в аренду коммерческим структурам. Следствие посчитало, что в результате бюджету РФ был причинен ущерб в размере 120 млн рублей, писало РАПСИ.

При этом Матыцин себя виновным не признавал. Адвокаты настаивали, что его действия не только не привели к ущербу для государства, но и защитили его интересы, так как вуз получал за аренду земли плату, поэтому федеральный бюджет частично был избавлен от необходимости финансировать университет.

В марте 2012 года Измайловский суд Москвы признал Матыцина виновным и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

Матыцин — мастер спорта СССР по настольному теннису, обладатель Кубка СССР (1982). С 2001 по 2006 год был ректором РГУФКСМиТ, в 2005–2015 годах — почётным президентом Российского спортивного студенческого союза. Последнее время Матыцин был президентом Международной федерации студенческого спорта.

21 января указом президента он назначен министром спорта России. Ранее этот пост занимал Павел Колобков. В команде нового премьер-министра Михаила Мишустина ему не нашлось места, писал NEWS.ru.