Новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому» назвали корпоративными выдумками Киева

https://static.news.ru/photo/b41d166a-8f1a-11e9-8703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иск украинской компании «Нафтогаз» к российскому «Газпрому» на $17 млрд — следствие «корпоративных разборок» в Киеве, считает эксперт по энергетике Игорь Юшков. По его словам, топ-менеджеры сырьевого гиганта боятся потерять свои должности, поэтому выдумывают новые претензии к Кремлю.

У них постоянно происходят корпоративные разборки. Команда [президента Украины] Владимира Зеленского пытается отстранить от руководства менеджеров «Нафтогаза». Однако те упираются и в качестве аргумента, почему их нельзя увольнять, говорят, что они великие победители «Газпрома», — приводит слова аналитика агентство ФАН.

Компания «Нафтогаз Украины» планирует предъявить «Газпрому» новые претензии на сумму $17,3 млрд. В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении наблюдательного совета украинской компании.

Руководство сырьевого гиганта чётко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету дополнительные «вопросы». Подробности о сути претензий не сообщаются.

Ранее NEWS.ru писал, что Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза». По его мнению, компания с 1 ноября 2018 года могла злоупотреблять монопольным положением на рынке и завышать цены на газ для населения Украины. Подобный уровень цен невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции.