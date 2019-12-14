https://static.news.ru/photo/ed587652-1f18-11ea-8ee2-fa163e074e61_660.jpg Николай Рыбаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что основной целью партии в ближайшее время станет подготовка к выборам в Госдуму в 2021 году.

Не только подготовить кандидатов, технологии, но и вселить дух уверенности к победе в партию. Мы должны учить людей быть профессиональными политиками на муниципальном, региональном и федеральном уровне, — сказал Рыбаков журналистам.

Партия намерена участвовать в региональных выборах в сентябре 2020 года как подготовительных к 2021 году. Он добавил, что на выборах 2021 года «Яблоко» должно показать себя современной партией.

Избрание нового председателя политической партии «Яблоко» состоялось 15 декабря, писал NEWS.ru. По итогам проведённого голосования набравший 69 голосов делегатов съезда бывший зампред партии Николай Рыбаков стал председателем. Второе место занял глава Псковского отделения партии Лев Шлосберг (40 голосов), третье — Эмилия Слабунова (она получила 19 голосов). Председатель избирается на четыре года и не может занимать пост более двух сроков подряд.