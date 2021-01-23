Новый глава ХДС Лашет не видит причин для отмены антироссийских санкций

https://static.news.ru/photo/5e6e08e2-5d71-11eb-8313-fa163e074e61_660.jpg Армин Лашет Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Избранный лидер правящей Христианско-демократической партии (ХДС) Германии Армин Лашет, являющийся потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера, заявил, что не видит причин для отмены антироссийских санкций.

Политик напомнил, что основная часть санкций были приняты Евросоюзом из-за событий вокруг Крымского полуострова, другая часть относится к реализации Минских соглашений и вооружённого конфликта на востоке Украины. Лашет подчеркнул, что непризнание Крыма российской территорией остаётся позицией ФРГ и других западных стран.

Что касается Минских договорённостей, то я бы хотел видеть больше прогресса. В этой связи причины для отмены санкции сейчас нет, — заявил глава ХДС в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению аналитиков, Лашет продолжит курс в отношениях с Россией, начатый его предшественницей Ангелой Меркель. Ранее он высказывал мнение о необходимости искать точки соприкосновения с Москвой, о том, что Россия является частью «общеевропейского дома», а также поддерживал проект строительства «Северного потока — 2». При этом политик призывал не замалчивать спорные вопросы.

16 января в ФРГ избрали нового преемника Ангелы Меркель на пост федерального канцлера Германии. Им стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, писал NEWS.ru.