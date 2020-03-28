https://static.news.ru/photo/d049bf32-7105-11ea-b276-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный прокурор Игорь Краснов, в январе возглавивший ведомство после службы в Следственном комитете, назначит заместителями двух высокопоставленных сотрудников СК.

Совет Федерации 25 марта освободил от должностей двух заместителей генпрокурора: надзиравшего за ФСБ и работой судов Леонида Коржинека, а также Юрия Гулягина, который курировал Уральский федеральный округ.

Одним из заместителей [Краснова] планируется назначить заместителя начальника главного управления по расследованию особо важных дел СКР Анатолия Разинкина. <...> Место первого заместителя генпрокурора прочат начальнику главного следственного управления комитета Эдуарду Кабурнееву, — сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, Краснов уже начал искать замену Виктору Гриню и Александру Буксману, которым в 2021 году исполнится по 70 лет — это предельный возраст для службы в Генпрокуратуре.

Как писал NEWS.ru, Краснов сменил в должности многолетнего главу ведомства Юрия Чайку. Новый генпрокурор в феврале вошёл в Совет безопасности.