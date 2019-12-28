Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в МИД РФ 42-го департамента и увеличении числа сотрудников ведомства с 3 тысяч 358 человек до 3 тысяч 391 человек.
Также указом дополняется список полномочий, осуществляемых ведомством.
Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, — говорится в документе.
Как ранее писал NEWS.ru, музыкант Юрий Лоза заявил, что попавший на видео танец официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на новогоднем корпоративе дарит «только положительные эмоции».
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