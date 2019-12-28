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Депутат Госдумы РФ Игорь Ананских назвал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко об энергетической зависимости Германии от России глупыми.

К сожалению, наши украинские друзья все время говорят об одном и том же. Надо понимать, что за долгие десятилетия никогда не было сбоев в поставках газа из России в Европу....