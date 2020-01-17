https://static.news.ru/photo/ec4264bc-390d-11ea-b8f0-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В проекте поправок к конституции не содержится положение о самороспуске Государственной думы. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в главный закон страны член Совета Федерации Андрей Клишас.

Таким образом он опроверг сообщения некоторых средств массовой информации.

У нас новый анекдот. Сегодня меня ряд СМИ уверяют, что в тех проектах, которые уже написаны, есть положение о том, что Дума будет самораспущена, что будет предусмотрено положение о самороспуске, — цитирует «Интерфакс» слова Клишаса, сказанные на заседании группы.

Сенатор призвал журналистов «не заниматься всякого рода ерундой, не придумывать никаких глупостей и тем более не приписывать эти глупости рабочей группе».

Андрей Клишас является одним из сопредседателей сформированной указом президента России Владимира Путина рабочей группы, сообщал NEWS.ru. Также в этом качестве выступают председатель комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор ФГУП «Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации» Талия Хабриева.