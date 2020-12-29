Русичи против новых людей

Из когорты наскоро рекрутированных новых политических структур партия «Новые люди» Дмитрия Нечаева резко выделились и размерами своих финансовых вливаний в избирательные кампании, и дисциплиной своих ячеек на местах. Благо, у кампании Faberlic в регионах давно действуют свои сбытовые подразделения, которые и стали автоматически основой для партийных организаций.

Правда, такая прямая организационная связь политики и реального бизнеса, а заодно и информация о симпатии команды Сергея Кириенко к «Новым людям», не слишком корреспондировались с лозунгами партии, призывающей сменить неспособные и неэффективные элиты и привести к кормилу власти новых людей со свежими идеями. Между тем, такая подача целей привела партию к локальным успехам на региональных выборах.

Понятно, что избиратель, который ещё верит в действенность выборов, устал от несменяемых лиц не только во власти, но и в оппозиции, включая самую радикальную. А там где спрос — всегда появляется предложение. Особенно, если за таким предложениям маячат неплохие деньги и достойные медийные возможности. Вот и другой герой наших публикаций — олигарх и медиа-магнат Константин Малофеев, который давно пытается вклиниться в большую политику, по некоторой информации, выступил в кругу своих единомышленников с идеей создания новой перспективной общности, названной «Новые русичи».

Как можно заключить из самой терминологии, речь должна идти о россиянах самого эффективного возраста от тридцати до пятидесяти лет, разделяющих почвеннические убеждения, идентифицирующих себя в качестве убежденных православных патриотов. То есть необходим поиск и выдвижение людей цельных, не имеющих ничего общего с патриотами показными с их напускной религиозностью и укоренившимися за границами семьями.

Собственно, и в этом случае пропагандируется упор на поиск новых личностей, способных, дескать, искренне содействовать процветанию страны, усилению её самоидентификации и противостоянию силам, разрушающим национальные устои. А главное — готовых с течением времени заменить нынешние компрадорские элиты, патриотичные только на словах.

Впрочем, не исключено, что поиск таких истинных «русичей» команда Малофеева может совместить с реализацией объявленной программы поддержки ряда независимых кандидатов на будущих парламентских выборах. Тех, что смогут соответствовать критериям патриотизма и идентифицировать себя в качестве носителей традиционных духовных начал. Для этого даже собираются распространять специальные анкеты и с их помощью выявлять личности, родственные по духу. Не исключено, что многие из таких «анкетных» патриотов и составят костяк «русичей». Только если, конечно же, эта идея получит хоть какое-то продолжение. Впрочем, сам Малофеев далеко не в первый раз стремится найти форму создания собственной резонансной партии. Но пока ни к чему конкретному такие потуги не привели.

А если принять во внимание планы правящей партии по обновлению чуть не на две трети своей парламентской фракции, то нас просто ожидает половодье новых лиц с претензией на поиск точки опоры для того, чтобы по Архимеду перевернуть мир. А главное — все партии сейчас заняты поиском «лидеров общественного мнения» на местах, коих они надеются конвертировать в собственных одномандатников.

Вот только количество новых лиц не всегда переходи в интеллектуальное качество.