«Новые люди» спрятали старое лицо под политическим макияжем

Последние сентябрьские выборы стали своеобразным пропуском на выборы в Госдуму для недавно созданной бизнесменом Алексеем Нечаевым партии «Новые люди». Коммерсант позиционирует своё детище как оппозиционную силу, утверждая, что «пришло время перемен». Однако эксперты, опрошенные NEWS.ru, уверены, что за ярким политическим макияжем скрывается новая реинкарнация «Справедливой России» с некоторым бизнесово-либеральным уклоном.

Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года в Москве. Первоначально её возглавила директор по развитию компании Faberlic Ирэна Лукиянова, что с самого начала подчеркнуло связь новой политической силы с коммерческими интересами Алексея Нечаева и его косметической фирмы. Что окончательно и подтвердил второй съезд объединения, на котором сам Нечаев был избран председателем партии, а его давний партнёр Александр Даванков стал руководителем исполкома.

Возможно, политические амбиции бизнесменов подстегнули и падающие финансовые показатели. Так, выручка Faberlic в 2019 году снизилась по сравнению с 2017-м на 7 млрд рублей, а чистая прибыль в прошлом году уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным показателем 2018-го. При этом сам Нечаев в интервью Forbes признавался , что создать компанию ему помог кризис 1998 года. Возможно, теперь бизнесмен решил воспользоваться кризисом политическим, когда уровень доверия к существующим парламентским партиям и политической системе в целом снижается.

Интересно, что «Новые люди» позиционируют себя как партию «перемен». В программе объединения, которая умещается в три страницы формата А4, прямо говорится о том, что «пришло время перемен». Однако если посмотреть на политические взгляды руководителя партии, то вряд ли член ОНФ и автор патриотической программы «Время — вперёд!» будет заинтересован в смене политического курса в стране.

Кроме того, объединение нередко связывали с администрацией президента (АП), а ведущие политологи объясняли успехи «Новых людей» на региональных выборах исключительно мощной поддержкой партии со стороны внутриполитического блока АП и значительными денежными вливаниями в агрессивную рекламную кампанию. Однако в этот раз на думских выборах такой поддержки у партии не будет, полагают эксперты, опрошенные NEWS.ru.

Алексей Нечаев newpeople.ru

Политолог Григорий Добромелов считает, что хотя члены партии Алексея Нечаева и называют себя «новыми людьми», их кампания в регионах показала, что ничего нового предложить они не способны.

«Новые люди» не смогли практически за год существования заявить новую интересную позицию на политическом спектре. Они называют себя новыми людьми, но фигуры-то все старые. Каких-то ярких, интересных новых политиков партия не открыла. Она практически не отличается с точки зрения своих идей от общей центристской позиции. И это её главная беда на предстоящих выборах. Григорий Добромелов управляющий партнёр KGD Group управляющий партнёр KGD Group

Эксперт уверен, что «зелёного света», который партия Нечаева получила на прошедших региональных выборах благодаря администрации президента, на выборах в Государственную думу не будет.

Судя по встрече президента с лидерами парламентских фракций, существенной ротации состава партий в нижней палате парламента не будет. Новые объединения будут бороться за представительство одной-двух партий, либо пройдут несколько партий максимум с одним-двумя местами, пояснил Добромелов.

В свою очередь директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратил внимание на удивительную краткость партийной программы «Новых людей» при полном отсутствии в ней конкретики. По его мнению, эта политическая структура представляет собой некую партию-спойлер, призванную «откусить» голоса у праволиберальных партий, таких как «Яблоко» или Партия Роста, и немного потоптаться на поле эсеров, а, возможно, даже занять их место в новой Думе.

Судя по беспрецедентному объёму средств, вложенных в региональные избирательные кампании и локальные успехи на выборах, «Новые люди» могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму. Хотя уверенности в том, что у руководства партии хватит средств на столь же масштабную избирательную кампанию, нет. Антон Орлов директор Института исследования проблем современной политики директор Института исследования проблем современной политики

Впрочем, даже при самом благоприятном исходе и попадании партии в Госдуму она будет выполнять там во многом декоративную функцию и даже, возможно, примкнёт к «Единой России», окончательно смыв свой яркий предвыборный макияж.