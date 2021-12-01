«Новые люди» оценили возможность выдвижения Ройзмана на пост губернатора

Партия «Новые люди» не станет участвовать в выдвижении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на пост губернатора Свердловской области, если такое предложение поступит, рассказал NEWS.ru источник в организации. Как ранее сообщил NEWS.ru источник в окружении Ройзмана, он ищет партию для участия в губернаторских выборах в 2022 году.

Собеседник в «Новых людях» заявил, что в партии считают Ройзмана «хорошим мужиком», но сложным. В НЛ пояснили, что их цели пока слишком разнятся с целями экс-главы Екатеринбурга, чтобы допускать его выдвижение.

Информатор из окружения Ройзмана в свою очередь рассказал, что тот намерен участвовать в запланированных на 2022 год выборах, однако многое зависит от администрации президента. По его словам, Ройзман готов баллотироваться от любой оппозиционной партии.

Грамотный подход — назначение не какого-то оппозиционера, а человека, который на посту мэра всё-таки проявил себя как разумный, с ним можно было договариваться. Кроме того, он отработал в Госдуме, — добавил источник.

В октябре Ройзман заявил NEWS.ru, что в России среди оппозиции есть люди, которые не собираются сдаваться. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что в России сохраняется «живая» оппозиция, которая критикует власть.