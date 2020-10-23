«Новые люди» играют на поле и коммунистов, и правых

Косметический магнат и лидер парии «Новые люди» Алексей Нечаев обретает, во всяком случае на словах, решимость серьёзного политического игрока, гласно подтверждая выводы тех аналитиков, что предвещают появление у нас реальной пятой парламентской партии. И это после встречи президента с лидерами партийной системы, когда он дал понять, что и впредь надеется на их поддержку. То есть не выразил — даже полунамёком — желание как-то модифицировать или расширить существующую партийно-парламентскую геометрию.

Но с другой стороны, и «Справедливая Россия» создавалась как партия-спойлер, призванная не дать «красным» и «жёлто-голубым» монополизировать протестный электорат. «Новые люди», обладающие собственными и финансовой базой, и системой распространения, быстро преобразованной в региональные партийные организации, также были запущены для воздействия на традиционную оппозицию, которая много о себе стала понимать и даже дерзко шантажировать власть. Новой партии «новых людей» как минимум не мешали в четырёх регионах. И она, проведя громкую и затратную предвыборную кампанию, добилась там 100-процентного результата, войдя в местные законодательные собрания и получив право прямого участия в парламентских выборах.

Партия Новые Люди/facebook.com

По примеру того же Жириновского Нечаев не ушёл в тень до будущего июня, времени возможного начала борьбы за парламентские мандаты, а взял на вооружение тактику нон-стоп предвыборной кампании. Ставка на постоянное присутствие в национальной информационной повестке путём выдвижения разного рода инициатив, направления запросов, обращённых к госорганам. И главное — решительных деклараций.

Только за последние дни партия «Новые люди» предложила вынести трёхдневное голосование из стен школ и разместить избирательные участки в помещениях «Почты России», рассудив, что почтовых отделений в стране примерно столько же, сколько и школ — примерно 42 тысячи. К тому же учителям, дескать, лучше быть вне политики, а служащими почты, людьми более независимыми, будет труднее манипулировать. Причём партия, что называется, зацепила даже Эллу Памфилову и вступила с ней в заочную дискуссию.

Тут же сам Алексей Нечаев предал анафеме политику «стабильности», которую без затей определил как застой. Осудил чиновников, держащихся за свои «бюджетные ручейки». Активно использовал чисто левую лексику, выступив за качественную перестройку всей существующей системы. И тут же воздал дань коллегам-либералам: нашёл интересные экологические идеи у «Яблока» и экономические новации у Партии Роста.

Алексей Нечаев Партия Новые Люди/facebook.com

Словом, лидер партии выказал себя сторонником отнюдь не косметических мер, стремясь продемонстрировать «лица необщее выражение» своего политического детища. Плюс тут же вырисовывается заявка на некое лидерство и объединение партий, не пользующихся заметной электоральной популярностью. К тому же «Новые люди», обещающие открыть дорогу в политику тем, кто ещё вчера не верил в возможность хоть что-то изменить, старательно позиционирует себя в качестве партии региональной, не действующей исключительно в пределах столичного Садового кольца. Собственно, и косметические продукты фирмы Нечаева находят сбыт в основном вдали от столицы.

Словом, партия активно представляет максимально синтетическую программу, рассчитанную на широкий круг избирателей, уставших от многолетних экранных персон. Другое дело, что у нас партию непросто раскрутить, но вот прекратить её активность можно одним судебным решением, как это было, например, с достопамятной «Родиной». Не всем удаётся прыгнуть за флажки, сохранив видимость лояльности.