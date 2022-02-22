«Новые люди» голосовали за признание ДНР и ЛНР ради развития майнинга

Фракция «Новые люди» поддержала ратификацию договора о дружбе с частично признанными Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР), так как рассматривает Донбасс в качестве территории для развития майнинга криптовалют. Об этом NEWS.ru рассказал источник в Госдуме. Он отметил, что в России сейчас майнинг запрещён.

Донбасс может стать территорией для продвижения майнинга, поскольку майнинг в России запрещён, — рассказал собеседник.

Он обратил внимание, что член фракции НЛ Антон Ткачёв, написавший законопроект о признании майнинга предпринимательской деятельностью, уже поехал в Донбасс.

22 февраля Госдума проголосовала за ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве между РФ и ЛДНР. Это решение единогласно поддержали 400 депутатов, в том числе представители «Новых людей». После этого договоры единогласно ратифицировал Совет Федерации.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что законопроект о криптовалютах может быть принят уже в этом году. По его словам, майнинг криптовалют в России следует легализовать, присвоив этому виду деятельности специальный код, что повлечёт за собой вопросы идентификации участников этого бизнеса и их налогообложения и пополнит бюджет.

10 февраля Ткачёв рассказал, что «Новые люди» предлагают официально признать майнинг криптовалют предпринимательской деятельностью и создать реестр майнеров.