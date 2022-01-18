«Новые люди» чаще других фракций голосовали «за» в новом созыве Госдумы

Депутаты от фракции «Новые люди» чаще других поддерживают внесённые в Государственную думу законопроекты, следует из исследования, проведённого Центром политической конъюнктуры. Четыре представителя НЛ возглавили список политиков, наиболее часто голосующих «за».

«Новые люди» стали самой часто голосующей за принятие инициатив фракцией, несмотря на высокий протестный потенциал депутатов от этой партии, — отмечают авторы исследования.

Больше всех голосов «за» отдали парламентарии Сергей Чудаев (79,7%), Роза Чемерис (72,8%), Амир Хамитов (71,8%) и Григорий Шилкин (71%). Пятёрку лидеров замыкает справедливоросс Александр Аксёненко (70%).

В целом «Единая Россия» в новом созыве парламента стала несколько реже поддерживать законопроекты, что авторы доклада объясняют внесёнными после выборов «провокационными инициативами» коммунистов. КПРФ увеличила число голосов «против», а справедливороссы стали чаще уклоняться от голосования. ЛДПР почти не поменяла стратегию своего поведения в Думе.

Ранее стало известно, что партия «Новые люди» начинает работу над созданием площадки для продвижения инициатив малых партий, которые не смогли пройти в Госдуму. По словам источника NEWS.ru, продвигать идеи от близких по идеологии политических сил — это полезнее и дешевле, чем поглощение партий, которые не могут добиться успеха на выборах. Информацию о том, что НЛ готовы стать площадкой для партий, не прошедших в ГД, подтвердила зампред фракции Сардана Авксентьева.