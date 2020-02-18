https://static.news.ru/photo/9e7ab920-5238-11ea-af71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mission of Russia EU/Global Look Press

Появившаяся информация об отсутствии зенитных ракетных комплексов «Бук» в районе катастрофы малайзийского лайнера на территории Донбасса, лишний раз указывают на правоту российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом полученные данные ставят под вопрос результаты работы Совместной следственной группы, приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Остаётся по-прежнему огромное количество вопросов, и вопросы, которые самым серьёзным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась о причинах крушения Boeing, — отметил Песков.

Пресс-секретарь лидера страны также напомнил, что России было отказано в праве участвовать в расследовании в рамках международной группы. Из-за этого, как пояснил Песков, Москва скептически относилась и относится к скоропалительным и несерьёзным заключениям.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств.

Расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. ССГ в июне 2019 года нашла четырёх людей, которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Суд должен начаться в марте 2020 года. По делу проходят трое граждан России и один украинец. По данным ССГ, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как писал NEWS.ru, Нидерландские СМИ 18 февраля сообщили о том, что Служба военной разведки и безопасности Нидерландов не обнаружила в районе крушения малайзийского Boeing в 2014 году ни одного зенитного ракетного комплекса «Бук». Из доклада следует, что рейс пролетал вне зоны досягаемости со всех мест, где были размещены эти ЗРК.