https://static.news.ru/photo/bc030c58-386c-11ea-a17c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Никитин Фото: kremlin.ru

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин — «очень достойный, профессиональный человек», считает губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По его словам, глава кабмина — один из тех, кто помог РФ войти в 30-ку стран с лучшим деловым климатом, хотя «были 124-ми».

Я его знаю как очень эффективного, очень порядочного человека, очень детально понимающего все нюансы жизни и работы в нашей стране. Думаю, ему будет не сложно быстро взяться за штурвал и начать работать, как полагается, — цитирует Никитина «Политика сегодня».

16 января 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Мишустина председателем правительства России. Указ вступает в силу с момента его подписания.

В поддержку предложенной президентом кандидатуры Мишустина высказались члены «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР. Фракция КПРФ решила воздержаться от голосования. Как пояснил глава КПРФ Геннадий Зюганов, партия не может принять решение, пока неясны состав нового кабмина и его программа.

Голосование проходило в открытом режиме. За утверждение Мишустина на пост премьера проголосовали 383 депутата. 41 человек воздержался. Проголосовавших против нет, писал NEWS.ru.