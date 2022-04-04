Новая Зеландия ввела новые санкции против российских олигархов
Глава МИД Новой Зеландии анонсировала новые санкции против 36 российских бизнесменов
Полина Шестак
Полина Шестак
13:37, 04 апреля 2022
Фото: christoph_straessler/flickr.com
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Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаиа Махута анонсировала введение санкций в отношении российских бизнесменов. По её словам, в новый пакет ограничительных мер будут включены 36 российских олигархов или их близких родственников с тесными связями «с российскими властями», пишет РИА Новости.
Махута отметила, что список пополнили «богатейшие деловые люди», председатели и директора нескольких крупных компаний.
Они не смогут ездить в Аотеароа — Новую Зеландию, распоряжаться здесь активами, использовать наши финансовые системы, чтобы избегать санкций, введённых другими странами, — сказала Махута.
Глава МИД добавила, что это не последний санкционный пакет. По её словам, решение о дополнительных мерах будет принято в ближайшие недели.
ФРГ также намерена ввести новые санкции в отношении РФ. Правительство Германии заявило, что сейчас пакет ограничительных мер проходит стадию обсуждения и согласования.