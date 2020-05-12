Новая стратегия нацбеопасности Польши считает РФ основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал стратегию национальной безопасности страны, в которой «агрессивная политика России» является самой большой угрозой для республики.
По словам Дуды, новая стратегия отражает «изменения, наступившие в Польше и в мире за последние пять лет».
Президент отметил, что за пять лет в стране произошли изменения в вопросе милитаризации: увеличилась численность армии и финансирование оборонных расходов.
Также был построен терминал по разжижению газа, было начато строительство газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу. Это, по словам Дуды, должно позволить избежать энергетической зависимости от РФ.
Как ранее писал NEWS.ru, польская компания Gaz-System сообщила о положительном решении властей Швеции в отношении прокладки газопровода Baltic Pipe. На данный момент получены все необходимые разрешения.
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