Новая стратегия нацбеопасности Польши считает РФ основной угрозой

https://static.news.ru/photo/fc0d6ab2-943f-11ea-b8e3-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда подписал стратегию национальной безопасности страны, в которой «агрессивная политика России» является самой большой угрозой для республики.

По словам Дуды, новая стратегия отражает «изменения, наступившие в Польше и в мире за последние пять лет».

Президент отметил, что за пять лет в стране произошли изменения в вопросе милитаризации: увеличилась численность армии и финансирование оборонных расходов.

Также был построен терминал по разжижению газа, было начато строительство газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу. Это, по словам Дуды, должно позволить избежать энергетической зависимости от РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, польская компания Gaz-System сообщила о положительном решении властей Швеции в отношении прокладки газопровода Baltic Pipe. На данный момент получены все необходимые разрешения.