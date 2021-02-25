Новая российская партия заявила о плане по свержению КПРФ

https://static.news.ru/photo/fa7ec232-7782-11eb-8269-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРПЗП) собирается бороться за второе место в Госдуме нового созыва, отнимая голоса у КПРФ. С таким заявлением выступили руководители недавно созданной партии на круглом столе Экспертного института социальных исследований.

Член центрального совета СРПЗП Николай Стариков сразу попросил называть партию социалистической, потому что это соответствует целям и задачам объединения. Его коллега, руководитель фракции в Орловском городском совете Руслан Перелыгин заявил, что партия должна не только использовать социалистическую риторику, но и бороться с КПРФ.

Если будем критиковать «Единую Россию», то сработаем на КПРФ и ЛДПР, и только остаток достанется нам. Мы начали работать против КПРФ и показали лучший результат на выборах, — цитирует URA.RU политика.

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» будет участвовать и в осенних выборах в Госдуму, и во всех 39 региональных кампаниях.

В протестной Сибири — Красноярский край, Хакасия — и Калининграде поборемся за результат, — сказала член президиума СРПЗП Надежда Корнеева.

Отмечается, что в данное время рейтинг объединённой партии составляет 11%. Это — аванс, однако он свидетельствует о потенциале, уверены участники мероприятия.

Политолог и бывший сотрудник администрации президента Олег Матвейчев признал, что у СРПЗП есть потенциал для второго места на выборах в Госдуму при условии, что не будет драки за списки кандидатов. При этом он предостерёг от борьбы с КПРФ.

Попытка стать главными протестниками станет самоубийством. А растолкать локтями и выйти с позитивной повесткой и программой — мы не против власти, а за лучшую власть — позволит занять второе место, — посоветовал он.

Ранее Сергея Миронова избрали председателем новой партии. Решение принято во время съезда СР 22 февраля 2021 года. Структура будет носить левопатриотический характер. Руководителя сформированной организации избрали на срок 2,5 года. Кроме того, в ходе съезда назначили сопредседателей новой партии. Ими стали лидеры «За правду» и «Патриотов России» Захар Прилепин и Геннадий Семигин.

Миронов оказался единственным претендентом на пост лидера новой политической силы. Съезд СР стартовал с приветствия президента РФ Владимира Путина к участникам мероприятия. Политик пожелал объединённой организации «достойно проявить себя на предстоящих выборах». Президент отметил, что законодательные инициативы СР вызывают «неизменное уважение», писал NEWS.ru.