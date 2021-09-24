Новая Госдума: торг вокруг постов

Пока кто-то пытается ловить хайп на оспаривании итогов ДЭГ, заседает подготовительная комиссия, которая тихо ведёт свою работу по согласованию деталей архитектуры будущего парламента под протестующие возгласы и уличные угрозы. Во всяком случае, как и ожидалось, Вячеслав Володин остаётся в роли спикера нижней палаты, осуществляя роль медиатора в отношениях вновь формируемых фракций.

Можно быть уверенными, что «Единая Россия», сумевшая сохранить своё конституционное большинство в парламенте, сохранит за собой и «государственнообразующие» комитеты — по бюджету и налогам, по обороне, по госстроительству и законодательству. А поскольку, вопреки некоторым прогнозам, большая часть депутатской гвардии единороссов вновь вернулась в свои хорошо обжитые кресла, то возглавлять комитет по бюджету вновь доверят адвокату Андрею Макарову, а комитет по госстроительству, которое у нас постоянный процесс, поведёт Павел Крашенинников, один из редакторов обновлённой Конституции. То есть традиции стабильности, преемственности и последовательности будут соблюдены.

К некоторым новациям в формировании верхушки нижней палаты можно отнести предполагаемое пришествие в ряды глав комитетов недавних министров кабинета Дмитрия Медведева, которые были вынуждены покинуть свои кабинеты после «тонкой настройки» правительства в исполнении Михаила Мишустина. Так, Дмитрия Кобылкина по его профилю сватают в комитет по природным ресурсам, а давний, как считается, коллега и протеже вице-премьера Татьяны Голиковой Максим Топилин может реализовать свой руководящий опыт во главе комитета по труду и социальной политике.

Вот только циркулируют некие инсайдерские слухи о том, что комитет по бюджету хотел бы взбодрить главный «новый человек», основатель одноименной партии Дмитрий Неверов, хозяин косметической империи Faberlic. Не всегда, как известно, наши желания совпадают с нашими возможностями, но не исключено, что Неверову на пробу доверят какой-нибудь из вновь формируемых думских комитетов, структура которых на этот раз, дескать, будет максимально приближена к «сетке» правительства.

Вячеслав Володин duma.gov.ru

Тем более что на субботней онлайн-встрече президента с лидерами парламентских партий Владимир Путин сделал несколько комплиментов в адрес «Новых людей». А это усилило позиции «вносящих свежую струю» в работу парламента. Тем более в парламент реально пришли яркие депутаты, деятельность которых вполне может оживить рутинную деятельность нашей Госдумы. В частности, ещё один «новый человек», Сардана Авксентьева стала известна далеко за границами родного Якутска, когда своей мэрской рукой урезала большинство чиновничьих привилегий. А ход теледебатов открыл в ней явный талант к публичной полемике. Между тем тот факт, что в Госдуме VII созыва комитет по делам национальностей возглавлял бывший футбольный форвард Валерий Газзаев, мягко говоря, вызывал искреннее удивление. А ведь ещё есть важнейший комитет по местному самоуправления.

К тому же в рядах сложносочиненной партии СРЗП в Госдуму прошёл Михаил Делягин, видный экономист — государственник, многолетний идеологический противник либеральных монетаристов. Что, как мы понимаем, ныне максимально в тренде, особенно после недавних шагов по срезанию излишнего жирка с металлургов и химиков. Однако, как представляется, всё-таки комитет по бюджету оставят за Андреем Макаровым, а комитет по финансовым рынкам останется в твёрдых руках Анатолия Аксакова, ныне однопартийца Делягина. Правда, есть ещё огромное поле деятельности в комитете по экономической политике и инновациям, на который найдётся немало претендентов. Но, повторимся, структура комитетов ещё утрясается.

Кстати, стабильность в Госдуме — конёк не только единороссов, поскольку, несмотря на обвинения в харассменте и наложенные западные санкции, комитет по международным делам останется за «соколом Жириновского» — Леонидом Слуцким. А коммунисты в лице Владимира Кашина надеются по-прежнему заниматься своим любимым делом — аграрными вопросами. Впрочем, есть информация, что взбодрившаяся после выборов КПРФ претендует и на то, чтобы сохранить под своим контролем комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками, значение которого явно возрастёт в ближайшую пятилетку.

Впрочем, и на встрече с президентом не зря Геннадий Зюганов, несмотря на оговорки, вёл себя очень лояльно и даже высказался в поддержку попавшей под штатовские санкции Эллы Памфиловой. Торг требует предельной корректности.

Словом, контуры здания новой Госдумы уже начинают просматриваться. Остаётся надеяться на её твёрдый фундамент в самом широком смысле этого термина.