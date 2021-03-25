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Новая ежемесячная денежная выплата утверждена для части россиян

06:24, 26 марта 2021 23
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новой ежемесячной денежной выплаты. Она предназначается жителям осаждённого Севастополя и составляет 500 рублей.

Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Установить, что с 1 октября 2020 года лицам, награждённым знаком «Житель осаждённого Севастополя», выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей, — говорится в указе президента. Документ вступает в силу с момента опубликования.

Соответствующие изменения вносятся в указ президента от 30 марта 2005 года, приуроченный к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конце декабря прошлого года жителям осаждённого Севастополя присвоили статус ветеранов войны. Им начали выдавать соответствующие удостоверения.

Такие люди проживают в Севастополе, Симферополе, Москве и Санкт-Петербурге,

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин подписал указ о выделении ветеранам Великой Отечественной войны 80 млн рублей из резервного фонда. Деньги в сумме 75 тысяч рублей на каждого получат награждённые знаком «Житель осаждённого Севастополя».

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