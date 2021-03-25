Новая ежемесячная денежная выплата утверждена для части россиян

https://static.news.ru/photo/b61e3232-8de2-11eb-aad2-96000091f725_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новой ежемесячной денежной выплаты. Она предназначается жителям осаждённого Севастополя и составляет 500 рублей.

Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Установить, что с 1 октября 2020 года лицам, награждённым знаком «Житель осаждённого Севастополя», выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей, — говорится в указе президента. Документ вступает в силу с момента опубликования.

Соответствующие изменения вносятся в указ президента от 30 марта 2005 года, приуроченный к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конце декабря прошлого года жителям осаждённого Севастополя присвоили статус ветеранов войны. Им начали выдавать соответствующие удостоверения.

Такие люди проживают в Севастополе, Симферополе, Москве и Санкт-Петербурге,

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин подписал указ о выделении ветеранам Великой Отечественной войны 80 млн рублей из резервного фонда. Деньги в сумме 75 тысяч рублей на каждого получат награждённые знаком «Житель осаждённого Севастополя».