Новак в статусе вице-премьера будет курировать отношения с ОПЕК

https://static.news.ru/photo/d3953fd4-24c6-11eb-82ca-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-министр энергетики РФ Александр Новак в статусе вице-премьера будет курировать отношения с Организацией стран — экспортёров нефти (ОПЕК).

Александр Новак займётся вопросами энергетики и будет координировать отношения России с ОПЕК, — сообщил РИА Новости информированный источник.

Как писал NEWS.ru, Александр Новак, предложенный Михаилом Мишустиным к повышению до вице-премьера, теряет министерское кресло, но может при этом продолжать представлять Россию в переговорном процессе с ОПЕК+. Несмотря на карьерный рост, он упускает контроль над энергетическим сектором, где его работа высоко ценилась в Кремле. Однако, как считают эксперты, такие перестановки связаны с тем, что новому главе ведомства Николаю Шульгинову предстоит решить основную для Россию проблему — газификацию страны, которая отошла в сторону.

Александр Новак в должности главы Минэнерго представлял Россию во всех переговорах с ОПЕК+ с момента зарождения данного альянса в 2016 году.