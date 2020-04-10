Новак: при необходимости Россия снова нарастит добычу нефти

https://static.news.ru/photo/44475ef8-7b65-11ea-93e2-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия сможет быстро нарастить добычу нефти, если изменится рыночная ситуация, заявил министр энергетики Александр Новак.

Нужно будет мониторить ситуацию на рынке, она будет меняться. В случае необходимости будут приниматься либо дополнительные меры, либо будет более быстрыми способами восстанавливаться добыча в странах, — цитирует министра ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились сократить объём нефтедобычи на 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы восстановить рентабельные цены.

Российская нефть уже стоит вдвое дороже, чем в начале апреля, когда цены опустились до кризисного уровня 1999 года.