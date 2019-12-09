https://static.news.ru/photo/39b24960-1a73-11ea-9bd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр энергетики РФ Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер примут участие в переговорах, которые пройдут между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Париже после саммита «нормандской четвёрки».

Оба примут участие, — сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки к переговорам.

Ожидается, что в переговорах будут участвовать также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как писал NEWS.ru, ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский обязательно встретятся и лично пообщаются на саммите «нормандской четвёрки» в Париже. По его словам, для президентов России и Украины гораздо важнее сам факт встречи, чем антураж и формат. Пресс-секретарь также отметил, что в проведении этого контакта заинтересованы и российская сторона, и украинская. Встреча Путина и Зеленского будет иметь ознакомительный характер, так как до этого президенты РФ и Украины общались лишь по телефону.