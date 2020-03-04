https://static.news.ru/photo/3ba3a778-5e25-11ea-88ae-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак и Мухаммед Баркиндо Фото: OPECSecretariat/twitter.com

Глава Минэнерго РФ Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в шутку поздоровались ногами из-за ситуации с распространением коронавируса.

Видео «безопасного» приветствия было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте ОПЕК.

Встреча стран ОПЕК+ проходит в Вене 4-6 марта в условиях повышенных мер безопасности.

Всем участникам встречи на входе в секретариат измерили температуру, а списки делегатов были урезаны до минимума.

Как ранее писал NEWS.ru, из-за вспышки коронавируса во всем мире отказываются от рукопожатий и объятий. Вместо этого изобретают новые способы приветствия.