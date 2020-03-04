Глава Минэнерго РФ Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в шутку поздоровались ногами из-за ситуации с распространением коронавируса.
Видео «безопасного» приветствия было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте ОПЕК.
— OPEC (@OPECSecretariat)
#OPEC #JMMC pic.twitter.com/74JLW2XPhl March 4, 2020
Встреча стран ОПЕК+ проходит в Вене 4-6 марта в условиях повышенных мер безопасности.
Всем участникам встречи на входе в секретариат измерили температуру, а списки делегатов были урезаны до минимума.
Как ранее писал NEWS.ru, из-за вспышки коронавируса во всем мире отказываются от рукопожатий и объятий. Вместо этого изобретают новые способы приветствия.
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