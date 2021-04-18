Норвежский журналист рассказал о «сицилианской защите» Путина

https://static.news.ru/photo/d98efe58-a049-11eb-809f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Джо Байден своим звонком российскому коллеге Владимиру Путину сыграл в традиционные для американских администраций политические шахматы, сделав ход E2-E4. При этом глава РФ не остался в долгу, дав понять, что Москва готова к уловкам со стороны Вашингтона, и верно разыграл часто применяемую при ходе E2-E4 так называемую сицилианскую защиту, пишет норвежский публицист Пол Стейган.

Речь идёт о заявлении главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Руслана Хомчака, заявившего внезапно 9 апреля о неприемлемости силового решения конфликта на востоке страны. Как отмечает Стейган, это явно последствия приказа из Вашингтона о смягчении военной риторики. Сами американцы при этом отменили решение отправить эсминцы в Чёрное море.

Ранее в Москве также предупредили Киев о последствиях начала наступления ВСУ в Донбассе. Кроме того, Украина была лишена доступа к Азовскому морю, так как формально по причине учений был закрыт Керченский пролив.

Таким образом, пишет РИА Новости со ссылкой на журналиста, звонок Байдена Путину и последующие события свидетельствуют о том, что две ядерные державы решили выйти к новой модели взаимоотношений, которая будет сочетать выборочное взаимодействие и исключать прямой конфликт.

Как сообщал NEWS.ru, если на возможной встрече между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом американский лидер будет пытаться говорить с позиции силы, то это может привести к новому варианту Карибского кризиса.