Норвегия высылает дипломата РФ после шпионского скандала

https://static.news.ru/photo/265e1168-e20b-11ea-88d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erwin Scheriau/Global Look Press

Норвегия высылает из страны российского дипломата после задержания норвежского гражданина, подозреваемого в передаче информации иностранному государству, говорится в сообщении МИД королевства.

Мы сообщили послу РФ о том, что сотрудник российского посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию. Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата, — отметили в МИД.

Мужчину задержали 17 августа. Будто бы он встречался с «сотрудником российской разведки». В МИД Норвегии решают, как поступить с россиянином, с которым проводил встречу задержанный, отмечают журналисты.

Как ранее писал NEWS.ru, арестованный в Осло за шпионаж в пользу России 50-летний норвежец работал в компании DNV GL. Она принимала участие в проекте «Северный поток». Мужчина якобы контактировал с дипломатом из России.