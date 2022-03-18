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Норвегия присоединилась к ряду санкций ЕС против России

Норвегия присоединилась к ряду санкций в отношении России по аналогии с ЕС
15:46, 18 марта 2022
Норвегия присоединилась к ряду санкций ЕС против России Фото: Hans-Peter Marschall/imagebroker.com/Global Look Press
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Норвегия присоединилась к санкциям в отношении РФ, ранее введенных рядом стран Евросоюза. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение главы МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Сегодня самый широкий пакет санкций, когда-либо введенных Норвегией, был включен правительством в норвежское законодательство, — сказала министр.

Хюитфельдт разъяснила, что речь о первом пакете санкций, который отвечает мерам, принятым в ЕС на 9 марта. По её словам Норвегия с самого начала объявила, что присоединится к санкциям ЕС. Ограничения, которые сейчас вводит Норвегия, носят масштабный и широкомасштабный характер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны продолжат вводить санкции против России, однако наша страна уже привыкла к ограничениям. По его словам, в данный момент Запад угрожает России пятой санкционной волной.

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