https://static.news.ru/photo/7829df00-1abe-11ea-a0fc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Лидеры стран «нормандской четвёрки» возобновят переговоры после двусторонней встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Саммит был прерван для переговоров политиков. Помимо лидеров стран, в них участвуют министры энергетики России и Украины Александр Новак и Алексей Оржель, а также руководители «Газпрома» и «Нафтогаза». На переговоры отведено около 45 минут.

Сейчас началась встреча двух глав государств. После этого возобновятся переговоры в четырёхстороннем формате, — говорится в сообщении офиса президента Украины в Facebook.

Ранее NEWS.ru сообщал, что советники лидеров стран удалились для внесения правок в итоговое коммюнике.