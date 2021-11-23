«Нормандский формат» заморозят до лета

Публикация дипломатической переписки российского МИД с французскими и немецкими коллегами по проблеме выполнения Минских соглашений стала вынужденной мерой, призванной положить конец имитации бурной деятельности вместо решения конкретных задач донбасского урегулирования.

Сергея Лаврова особенно возмутил тот факт, что западные участники переговоров «в нормандском формате» безапелляционно назначили 11 ноября в качестве даты встречи министров иностранных дел. Главного российского дипломата задело не только пренебрежение хоть каким-то дипломатическим этикетом, но и явное отсутствие предмета для планировавшегося обсуждения, поскольку украинская сторона как игнорировала выполнение взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений, так и продолжает их игнорировать. А от переговоров о переговорах в Москве явно устали. Тем более что нет ответа на сакраментальный вопрос, почему к Киеву, который просто демонстративно троллит остальных участников консультаций, западные партнёры не решились применить ни малейших санкций. Вот и на этот раз явно под истеричным давлением Украины, жаждущей найти новый публичный повод для атаки на Россию, Париж с Берлином решили предоставить Киеву площадку для резонансных заявлений. Но, как говорится, не сложилось.

Весьма характерно, что, по появившейся информации, во время своего визита в Москву глава ЦРУ Уильям Бёрнс пообщался по телефону с Владимиром Путиным и подтвердил приверженность США выполнению Минских соглашений, включая и предоставление особого статуса Донбассу. Вопрос о том, как такая позиция сочетается с наращиванием на американские субсидии наступательных возможностей украинской армии, обстреливающей мирные кварталы Донецка, остаётся чисто риторическим.

Уильям Бёрнс Graeme Jennings - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фактически в Москве прекрасно осознают, что даже о мелких компромиссах говорить пока не с кем. Правительство Германии всё ещё не сформировано. И ему ещё только предстоит сформулировать свою позицию по «донбасскому кейсу». Тем более что для новой, вероятно, не слишком устойчивой коалиции эта проблема будет, как говорится, шестнадцатой. Если, конечно, исключить соблазн чего-то заведомо антироссийского.

С Францией ситуация ещё более непредсказуемая. Президентские выборы в этой стране уже назначены на 10 апреля 2022 года. Иными словами, сразу после рождественской паузы страна будет поглощена предвыборной суетой. А поскольку в первом туре во Франции традиционно никто не побеждает, то только к концу апреля определится очередной глава Пятой республики. И, конечно, не обязательно, что Эммануэль Макрон получит шанс на второй пятилетний срок в Елисейском дворце. Тем более что французские медиа уже готовят почву для скандалов по поводу «русского вмешательства», заявляя, что Москва, дескать, готова поддержать правого Эрика Земмура. Так что французская пауза может по длительности превзойти и немецкую.

Это не значит, что украинская проблема не будет «вентилироваться» по разным негласным каналам. Однако перспектива хоть сколько-нибудь значительных прорывов как минимум пока чётко не просматривается.