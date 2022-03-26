Никому не нужна великая Польша

Всё. Визит завершён. Дедушка американской политики отбыл восвояси, наказав союзникам проявлять терпение и ждать, пока плод под названием Россия сам упадёт к их ногам. Вот только сроков такого терпения не назвал. Между тем, по итогам его хождения за океан можно выделить двух явно проигравших.

Прежде всего, это генсек НАТО Йенс Столтенберг, которому американский визитёр не позволил пересесть в уютное кресло главы норвежского ЦБ и оставил в роли известного коня, не меняемого на переправе. Норвежцу теперь предстоит разгребать все громоздящиеся завалы с непредсказуемыми последствиями для его дальнейшей карьеры.

Другая проигравшая сторона — Польша, на глазах впавшая в милитаристский угар а-ля Пилсудский. Видимо, в Варшаве вспомнили раздел Чехословакии после известного Мюнхенского сговора. И уже в очередной раз опубликовали карту раздела Украины, на которой от собственно Незалежной остаются буквально несколько петлюровских областей, а весь запад поглощается Польшей. Да что там украинские четыре губернии (или воеводства?). Заговорили об «оккупированной» Калининградской области, которая-де никогда России не принадлежала, зато входила в состав Пруссии и самой Польши. Тут можно было бы, конечно, вспомнить о том, что часть Восточной Пруссии была сразу передана Польше после Второй мировой войны. А уж исходить из того, что кому принадлежало раньше, полякам вообще не стоило бы. Но историческая память у нынешних польских правителей явно выборочная. А очередной кризис в Европе видится предпосылкой исторического шанса. Тем самым окном возможностей.

Мужчины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе показывают плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов Алексей Витвицкий/РИА Новости

Аппетиты растут, но вот президент Дуда, с приключениями добравшийся до Байдена, поглощавшего пиццу в кампании солдат своего экспедиционного корпуса, благословения властелина на вторжение под маркой миротворчества во Львов и Тернополь не получил. И дело не только в самом «спящем Джо». Эдакая великая Польша с возросшими амбициями не устраивает, прежде всего, европейских грандов — Францию и Германию. И нынешняя Речь Посполитая для них серьёзная головная боль, а что было бы в случае планируемой в Варшаве аннексии. В Европе ещё не забыли определения Польши, как «гиены Европы». А потому тот же Эммануэль Макрон высказался весьма категорически против любых попыток спровоцировать лобовое столкновение НАТО с Россией.

Интересна ещё одна деталь состоявшегося визита. Да, американцы усилили свое военное присутствие на «восточном фланге», в очередной раз прикрывшись русской угрозой. Но вопрос, насколько эти поглотители пиццы дееспособны, вторичен. Создается впечатление, что, увеличивая свои гарнизоны в Венгрии, Румынии и Словакии, дядя Сэм, скорее, страхует собственный европейский курс, блокируя малейший отход младших членов альянса от генеральной линии, которая постоянно колеблется.

Но ещё есть Сербия, из памяти народа которой никак не удается вытравить воспоминания о варварских натовских бомбардировках. Ясно, что перебрасываемые в регион дополнительные американские контингенты — это ещё и дополнительное давление на Белград. Да и на Республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговины.