Никол Пашинян: в Москву через Литву

Валентина Матвиенко первой заявила, что в Москве с очередным визитом ждут Никола Пашиняна. В последний раз политик был в России в конце августа. Эту же информацию с некоторыми оговорками подтвердил и Дмитрий Песков. Официально дата такого контакта на высшем уровне не названа, но, по некоторым сведениям, кульминация визита — личная встреча армянского премьера с Владимиром Путиным — планируется на понедельник, 12 октября.

Весьма показательно, что этот приезд Пашиняна становится как бы частью широкого круга международных контактов с участием и России, и Армении. В частности, та же Матвиенко сделала своё сообщение после беседы со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Понятно, что эта встреча дала повод для многочисленных взаимных уверений в дружбе и перспективах сотрудничества.

В это же время сам Пашинян находился с визитом в одной из самых русофобских стран, Литве, где с президентом Гитаносом Науседой обсуждал вопросы кооперирования Армении с так называемым «Восточным партнёрством», являющим собой давний проект Европейского союза, направленный на максимальный отрыв от России шести стран бывшего Советского Союза. Естественно, в Вильнюсе немало было сказано и о необходимости как можно быстрее реанимировать деятельность Минской группы ОБСЕ, которая почти за тридцать лет так не нашла оптимальных вариантов решения карабахской проблемы.

Никол Пашинян primeminister.am

Однако в силу того, что её сопредседателями помимо России являются США и Франция, акцент на работу этого органа всё чаще воспринимается как попытка Запада активно вмешаться в ход событий на Южном Кавказе и поставить под вопрос заключённые под эгидой России трёхсторонние соглашения (ноябрь 2020-го, январь 2021-го), положившие конец затяжному конфликту Армении и Азербайджана и открывшие путь к заключению всеобъемлющего мирного договора.

Синхронно с премьером министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян находился в соседнем Иране, где также уделил немало времени призывам активно вовлечь Минскую группу в региональные проблемы. Притом что главной целью посещения Тегерана было открытие новых коммуникаций с соседями.

Впрочем, и Россия имеет возможность, работая с разными собеседниками, получить различную информацию, оценить все точки зрения на ситуацию на Южном Кавказе. Встреча президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана прошла, что называется, за закрытыми дверями. Но нет сомнения в том, что российский лидер обсудил с турецким коллегой и положение, сложившееся в регионе после последней карабахской войны. Тем более что Турция выступает военным союзником Азербайджана. И уже на завтра запланирована встреча Сергея Лаврова с его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом, который, видимо, поделится и своими впечатлениями от разговора с Мирзояном.

Понятно, что многие вещи в большой политике связаны между собой. И Пашиняну в первую очередь явно хотелось бы решить с Россией вопросы экономической и военной помощи: модернизации АЭС, ремонта ЮКЖД, совместных разработок месторождений, поставок вооружений по льготным ценам. Однако вряд ли он сумеет уйти и от старого разговора о необходимости следовать букве подписанных соглашений, о затяжке демаркации границы с Азербайджаном, которая фактически остаётся ещё советской межреспубликанской административной.

Так что за многими ритуальными заявлениями всё равно будет и весьма непростой разговор о перспективах окончательного мирного регулирования, основой которого могли бы стать и открывающиеся возможности армяно-азербайджанского экономического сотрудничества. В первую очередь — в плане развития коммуникаций и логистики. Ну а Минская группа ОБСЕ могла бы поддержать пробившиеся ростки мира в регионе и ни в коем случае не пытаться начать все переговоры с чистого листа.