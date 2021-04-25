«Никакой конкретики»: о встрече Путина и Зеленского пока договорённости нет

https://static.news.ru/photo/fafb6330-a696-11eb-97c8-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Каких-либо конкретных договорённостей о вероятных переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля не стал уточнять, появятся ли новые данные в ближайшее время.

Никакой конкретики по этой теме нет, — сказал Песков.

20 апреля Зеленский в видеообращении предложил Путину встретиться в Донбассе. Он рассказал, что за день до этого на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) со стороны РФ прозвучала инициатива пообщаться на линии соприкосновения, чтобы максимально точно оценить ситуацию. Президент Украины выразил готовность «пойти ещё дальше» и провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».

На следующий день Песков заявил, что официальных запросов о переговорах со стороны Зеленского к Путину в последнее время не поступало. На следующий день он проинформировал, что главе государства доложили о предложении украинского лидера провести встречу. Глава РФ ответит, если посчитает нужным, пообещал он.

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что поручил главе своего офиса согласовать дату и место встречи. Он сообщил, что готов обсудить тему использования русского языка на Украине и вопроса Церкви, отметив, что никаких проблем с этим в республике нет.