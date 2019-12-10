https://static.news.ru/photo/e46171c2-1aed-11ea-b775-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сложностях, возникших в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, прошедших в Париже.

Зеленский подчеркнул, что вместо запланированных 20 минут, беседа двух глав государств продолжалась час. Однако, по словам украинского президента, были моменты, по которым всё же удалось договориться, передаёт РИА Новости.

Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем — ничья, — подытожил Зеленский.

Также он отметил, что Путин отличается скрупулёзностью и каждый обсуждаемый вопрос разбирает на детали.

Я просто другой человек, быстрый: я думал раз, раз, договорились. Нет, тут по-другому, другая природная биомеханика, — сказал украинский лидер.

Как писал NEWS.ru ранее, лидеры стран «нормандской четвёрки» договорились об обмене пленными в формате «всех на всех». Об этом сообщает источник в украинской делегации.