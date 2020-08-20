«Ничего ужасного»: Трамп рассказал об отношениях с Ким Чен Ыном

https://static.news.ru/photo/a6b614ac-e32b-11ea-8169-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/The Straits Times/Kevin Lim

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что его отношения с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном можно назвать хорошими.

Такое заявление хозяин Белого дома сделал, выступая перед избирателями в штате Пенсильвания. Политик подчеркнул, что если бы у власти в США оставались демократы, то «была бы война» с КНДР, передаёт РИА Новости.

Мы бы потеряли 25–30 миллионов — они этого вам не расскажут. В Сеуле живёт 30 миллионов, и он рядом с линией огня артиллерии, — сказал Трамп.

Президент Соединённых Штатов отдельно отметил, что не видит «ничего ужасного» в том, что находится в нормальных отношениях с властью Северной Кореи.

У меня хорошие отношения с ним... Они говорят, что это ужасно. Ничего ужасного в этом нет, — добавил политик.

Трамп и Ким Чен Ын трижды проводили личные встречи, но не достигли договорённостей относительно денуклеаризации Корейского полуострова.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина «шахматистом мирового уровня» вместе с главами КНР, Турции и КНДР Cи Цзиньпином, Тайипом Эрдоганом и Ким Чен Ыном.