«Ничего не изменится»: в СФ отреагировали на скандал с украинским консулом

https://static.news.ru/photo/6e5f2c50-9f6a-11eb-8a9d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если Украина вышлет российского консула в ответ на задержание их дипломата в Санкт-Петербурге, ничего не изменится. Уровень отношений между государствами и без того крайне низкий. Об этом в разговоре с журналистами заявил замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Джабаров подчеркнул, что задержание Сосонюка говорит о том, что спецслужбы имеют доказательства совершения им противоправных действий. Как сказал генерал, Украина продолжает вести подрывную деятельность против Москвы. Официальный Киев своими действиями усиливает конфронтацию между странами.

Оттого что они вышлют нашего консула или ещё кого-то, ничего не поменяется, у нас уровень отношений настолько низкий, даже нет послов ни в Киеве, ни в Москве, — цитирует Джабарова РИА Новости.

Ранее стало известно, что на территории Санкт-Петербурга сотрудниками ФСБ за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и спецслужб был задержан консул Генерального консульства Украины по имени Александр Сосонюк. Его взяли с поличным в ходе встречи с гражданином РФ. Как выяснилось позднее, консула задержали на несколько часов.

Как передавал NEWS.ru, в скором времени украинское Министерство иностранных дел приступит к возвращению в Киев своего консула, которого задержали в Санкт-Петербурге отечественные спецслужбы. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Евгений Енин.