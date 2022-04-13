«Ничего хорошего для России»: востоковед оценил вступление Японии в AUKUS

Возможное вступление Японии в союз AUKUS станет проблемой для России и она ответит своими мерами, заявил востоковед, старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков «ПолитРоссии». Оборонное партнёрство США, Великобритании и Австралии в случае прихода Японии усилится и это также должно волновать КНР, считает он.

Ничего хорошего для России это не несёт. Мы видим политику Японии, нацеленную на сближение со странами, в которых очень высокий уровень антироссийских настроений. Мы видим, что Японию могут допустить до передовых технологий США, Великобритании и Австралии. Конечно, этот альянс может стать более функциональным. При этом отношения Москвы и Токио находятся на очень низком уровне, — сказал Казаков.

Если Япония всё же вступит в AUKUS, Минобороны РФ может усилить оборонный потенциал на Дальнем Востоке, продемонстрирует силу, отметил эксперт. Он добавил, что дипломаты должны будут решать конфликты на уровне переговоров, не допуская «военного абсурда».

Ранее руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов не исключил присоединения Токио к оборонному альянсу AUKUS. По его мнению, приглашение Японии вступить в военную организацию объясняется тем, что страна долгое время является военной и политической опорой Вашингтона. Кистанов напомнил, что Токио поддержал создание AUKUS.

Также сообщалось, что правительство Японии положительно отреагировало на предложение AUKUS начать сотрудничество в сфере разработки гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Генсекретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно назвал это «своевременным ответом» на проведение военной операции России на Украине.