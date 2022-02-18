Ни слова о людях: Захарова оценила выступление Байдена по Донбассу

В заявлении президента США Джо Байдена о ситуации на Украине ни слова не было сказано о положении населения Донбасса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Своим мнением она поделилась в личном Telegram-канале.

В ночь на 19 февраля президент США Джо Байден выступил с обращением по теме России и Украины. Он, в частности, обвинил самопровозглашённые ДНР и ЛНР в нарушении режима прекращения огня в регионе и повторил тезис о намерении России вторгнуться на Украину. В этой связи американский президент пригрозил Москве санкциями.

Надо было добавить: «Россия опасно придвинулась к границам НАТО. Самое чудовищное — ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем, — написала Захарова.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. По его словам, подразделения ДНР приведены в боевую готовность и способны защитить гражданское население, в то время как в Ростовской области по договорённости с руководством России готовы места для приёма и размещения жителей Донецкой народной республики. Позднее с аналогичным заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Пушилин сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». По его словам, приоритетно будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста.