«Ни холодно ни жарко»: в Совете Федерации оценили санкции ЕС против России

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Евросоюз сам больше страдает от экономических санкций против России, теряя десятки миллиардов евро. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

По его словам, России от европейских санкций «ни холодно ни жарко». Климов добавил, что в ЕС это прекрасно понимают, однако не могут отменить собственное решение, чтобы «сохранить лицо».

Больше всего они боятся окрика из-за океана, откуда им выламывают руки, — цитирует РИА Новости представителя Совета Федерации.

Климов пояснил, что решение о продлении санкций Евросоюз принимает без согласования с входящими в него государствами.

Ранее стало известно, что Евросоюз продлил экономические санкции против Российской Федерации. Ограничения пролонгированы на полгода. Решение о продлении пакета санкций было принято на саммите ЕС 10 декабря. В четверг, 17 декабря, опубликовано официальное заявление объединения.

ЕС каждые полгода принимает решение о продлении санкций в отношении России. Поводом для ограничений стали события на Украине в 2014 году и присоединение Крыма к РФ.

Между тем экономисты прогнозируют «невиданные» санкции против России после вступления в должность президента США Джо Байдена. Ограничения могут коснуться самых болезненных точек в экономике страны. Речь идёт о доступе российских банков на мировые рынки, отключении России от системы международных платежей SWIFT, запрете на операции с российскими долговыми операциями, а также о запрете для международного бизнеса на инвестирование в российские энергетические проекты, писал NEWS.ru.