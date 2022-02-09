Русские танки на мерзлой земле

Тема «российской агрессии против Украины», которая вот-вот должна начаться, но все никак не начинается, не уходит из западных СМИ с осени прошлого года. При этом зверя информационной пропаганды надо все время чем-то подкармливать. Иначе он зачахнет и умрет. Вот его и подкармливают.

В контексте развернутой информационной кампании война на Украине не началась до сих только потому, что западные СМИ «бьют тревогу», а западные политики предпринимают «отчаянные усилия», чтобы остановить страшного Путина. Начиная с осени также неизменно повторяется тезис о «небывалом скоплении «российских войск» близ границ с Украиной. Сначала фигурировала цифра в 90 тысяч, потом 100-110 тысяч, теперь встречается уже и 130 тысяч. Публикуемые при этом кадры спутниковой съемки призваны подтвердить (эффект присутствия), что все реально. Хотя ни один спутниковый снимок, разумеется, не мог охватить собой всю группировку – максимум несколько десятков запаркованных на каком-нибудь полигоне боевых машин. Некоторые «аналитики» при этом включали в понятие «близ границ Украины» российскую территорию вплоть до Волгограда. Впрочем, если глядеть из какой-нибудь Айовы, то это все будет «близ границ с Украиной».

Также в ход довольно быстро пошли условные «военные карты», на которых клиньями были показаны предположительные (highly likely) направления ударов российской армии: из Крыма, Ростовской области и из Белоруссии. Особо продвинутые авторы продвигали идею наступления русских через чернобыльскую зону отчуждения: там до Киева будет рукой подать. Но тут есть недоработка, конечно: надо срочно готовить «аналитический материал» о том, сколько радиоактивных веществ принесут на своих гусеницах в этом случае русские танки и как потом эта зараза будет разнесена по всей Восточной Европе после победного парада оккупантов на Крещатике.

Новая волна милитаристского алармизма накрыла мир после выдвижения Россией известных требований по гарантиям безопасности 17 декабря. Теперь «военная тревога» стала уже своего рода информационно-пропагандистским ответом Москве (контрнаступлением): мол, прежде чем ставить вопросы о гарантиях собственной безопасности, отведите войска от границ, а если вы вздумаете их использовать, то нарветесь на «санкции из ада». В таком информационном контексте любая военная операция ВСУ по решению «проблемы Донбасса» силовым путем будет неизбежно подана как «акт российской агрессии» («мы же предупреждали!») И поэтому до конца нельзя исключать, что тема готовящегося «русского вторжения» изначально была призвана подготовить как раз другое «вторжение» – а вернее, «освобождение Донбасса силами украинской армии от сепаратистов». Тогда как со стороны России, где такой вариант действий Киева считают вполне реальным, соответствующие подготовительные мероприятия на этот случай лишний раз подтверждают известный тезис о том, что Москва просто не может себе позволить «сдать Донбасс», отдав его жителей и лидеров самопровозглашенных республик на милость «нео-бандеровцев». Как не могла отдать Крым в 2014 году на милость новой украинской власти, пришедшей в результате госпереворота.

В силу нарастания политико-дипломатического (пока только такого) противостояния Москвы и Запада на фоне с трудом продолжающихся переговоров на тему российских «озабоченностей» и встречных «озабоченностей» Запада в части эскалации ситуации вокруг Украины, повысился градус и информационно-пропагандисткой кампании. Собственно, объективная задача состоит в том, чтобы затмить российские требования по нерасширению НАТО и сворачиванию его инфраструктуры требованиями к Москве о «деэскалации вокруг Украины», тогда как якобы ведущаяся Россией эскалация как раз оправдывает тактическое наращивание военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Апофеозом стала публикация агентством Bloomberg заголовка «Россия вторглась на Украину», который провисел ночью около часа, а потом был снят. Редакция все объяснила техническим сбоем: мол, готовили заранее и случайно опубликовали.

vk.com/mil

Не очень, правда, верится в то, что заголовок в три слова надо готовить сильно заранее. Зато обращает на себя внимание, что «ошибка» случилась как-то уж очень вовремя – когда биржи не работали, поэтому подписчики Bloomberg (а подписка корпоративная стоит многие тысячи долларов), во-первых, не пострадали от падения биржи, во-вторых, не вчинит иск за понесенные от посеянной паники потери. А они могли быть от такой «инфобомбы» немалыми.

Затем пошли репортажи о том, как мирные украинские граждане готовятся к отражению «русской агрессии». Вот украинская девушка с маникюром в окопах где-то близ линии разграничения. С автоматом и в зимнем камуфляже. Она готова драться. Вот украинские подростки где-то якобы на улицах Киева – с автоматами, которых нет на вооружении украинской армии (кто их дал им в руки?). Они тоже готовятся драться с русскими. Видимо, будут формировать партизанские отряды. Вот другие подростки, но уже с деревянными автоматами-макетами. Они проводят начальную воинскую подготовку и учатся таким образом стрелять. На фотографиях макеты повернуты на восток, разумеется.

«Военные аналитики» прикидывают возможные потери в ходе масштабной военной операции. Видимо, это те же аналитики, которые предрекали наступление не позже февраля, потому что русским надо наступать только по замерзшей земле, а весной будет поздно, будет распутица.

Отрабатывают свой хлеб и профессиональнее военные эксперты. Недавно они (а точнее некие анонимные сотрудники разведки США, как потом ссылались в СМИ), например, докладывали конгрессу США, что Путин может попытаться захватить Киев, свергнуть Зеленского и установить марионеточное пророссийское правительство. Называлась даже фамилия возможного «гауляйтера» из числа малоизвестных украинских политиков. Но когда эту версию подняли на смех, вспомнив, что оный деятель сам находится под российскими санкциями, ее задвинули куда подальше.

Зато «аналитики разведки США» предрекли Европе «миллионы беженцев» (от одного до пяти только в Польшу). Предрекли в случае войны также гибель 25-50 тысяч гражданских лиц на Украине, от 5 до 25 тысяч украинских военных против 3-10 тысяч российских. Но теперь, правда, вторжение откладывается на вторую половину февраля (после Олимпиады в Пекине), поскольку почва якобы недостаточно промерзла для проезда танков. Потому будем ждать, видимо, мая, когда почва уже оттает во время весенней распутицы.

Совсем недавно был вброшен новый информационный тезис (надо же кормить пропаганду) – о якобы готовящейся русскими провокации «под чужим флагом», что и станет поводом для «вторжения». Авторы далеко ходить не стали и подсмотрели его в истории. Не Колина Пауэлла же вспоминать, трясшего пробирками с «химическим оружием» в ООН. Важно ведь создать еще и «правильную» эмоциональную ассоциацию для такой «операции под чужим флагом». И тут есть явный отсыл к известной (особенно в Польше) провокации в Глайвице 31 августа 1939 года. Тогда переодетые в польскую военную форму гитлеровцы инсценировали захват немецкой радиостанции, что и стало поводом для нападения на Польшу.

Также пошли обширные рассуждения о том, соберется ли Путин завоевать всю Украину или только часть ее (до Днепра), или только крупные города. Свидетельством чему якобы стало присутствие в составе российской группировки подразделений военной полиции и Росгвардии. Ясен пень, готовятся патрулировать оккупированные украинские города.

При этом, по данным «разведки США», которые прошли по всем американским СМИ, для установления контроля за Украиной Россия использует примерно 150-тысячное войско, 110 тысяч из которого уже находятся близ границ. Еще 30 тысяч, видимо, должны были вторгнуться с территории Белоруссии после завершения совместных российско-белорусских учений.

vk.com/mil

Однако мужественный французский президент Эммануэль Макрон, по данным одной британской уважаемой газеты, во время визита в Москву заключил «сделку с Путиным», и теперь эти 30 тысяч (тот ему обещал) отправятся не воевать на Украину, а домой. Что тут сказать? Что английские газетчики (а также советники Макрона) плохо изучают русскоязычные источники.

То, что Макрон подал как свою «дипломатическую победу», было озвучено еще недели за две до его приезда в Москву белорусским Минобороны: мол, русские войска в Белоруссии не останутся. Одну и ту же новость «продали» два раза, получается.

Трезвых голосов при этом раздается крайне мало. Так, не приходилось, например, читать в западных СМИ ничего, что ставило бы под сомнение смешную версию о возможности вести современную войну только на мерзлой земле и никак иначе. И также практически никто не ставит под сомнение сами цифры «огромного российского полчища» в более чем 100 тысяч человек как якобы адекватного для вторжения и установления контроля за 40-миллионной Украиной. И когда на совместной с Макроном пресс-конференции Путин сообщил, что на противоположной стороне сосредоточены 125 тысяч украинских военных, это, видимо, вызвало некоторое удивление. Просто потому, что эти цифры «не бьются». 100 тысячного войска, да и 150- тысячного тоже, недостаточно для «массированного вторжения» против 125-тысячной группировки противника. Это азы военной тактики. Более того, этого совершенно недостаточно для контроля за «оккупированной территорией». Для контроля за трехмиллионным Киевом, полуторамиллионным Харьковом или миллионной Одессой. Поскольку считается, что для контроля за враждебной территорией нужно соотношение солдат оккупационных (и вспомогательных местных) к мирным жителям около 1 к 20.

Для справки. Во время ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году (где им было на кого опереться из числа местных жителей и политиков) было задействовано 250 тысяч советских военнослужащих, а вместе с войсками других стран Варшавского договора группировка достигала 500 тысяч., при населении Чехословакии 14 млн чел. В ходе второй чеченской войны в 1999-2003 году в Чечне была задействована группировка в 90 тысяч человек – при населении республики менее миллиона. А в том же 2003 году США, начав вторжение в Ирак (население 26 млн) сформировали 190-тысячное войско, плюс 60 тысяч курдских военных подразделений.

Казалось бы, такой простой и понятный обывателю расклад по цифрам изначально подрывает тезис о готовящемся «массированном вторжении». Но почему-то именно такой расклад в западных СМИ практически не встречается.