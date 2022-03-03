Незаживающая рана на теле: в ГД раскрыли план Запада против Киева

Первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в комментарии для NEWS.ru рассказал, чего стоит ожидать от второго раунда российско-украинских переговоров. По его словам, мировое сообщество, скорее всего, увидит многоточие в этом переговорном процессе. Украинский лидер Владимир Зеленский и его команда не самостоятельны, «они не доброспособны, потому что не они управляют Украиной», страна находится под внешним управлением, отметил спикер. Он подчеркнул, что «западным теоретикам, которые выстроили всю эту композицию, нужно уничтожить Украину, чтобы на славянском теле была незаживающая рана».

Ну, второй раунд может стать не последним, а может и последним, смотря какие консультации получит украинская делегация от своих западных кураторов, как они будут себя вести, потому что желания у них большого нет. Зеленский уже заявил, что он не видит результата, что он не видит то, что хотел видеть. А если он хотел увидеть заявления российской делегации о том, что мы выводим свои войска из Крыма и Донбасса — то значит, он уже неадекватный, ни как президент Украины, ни как человек, — отметил спикер.

Водолацкий заявил, что всё зависит от жителей Украины. Они должны избавить свои земли от нацистов.

Сейчас сами жители Украины должны выйти и решить, а для этого нужно в каждом городе собраться командой, дружиной и отлавливать в этих горах нацистов и не давать применять им вооружения. Поэтому если Украина проснётся и поймёт, куда всё это их привело, то очень быстро очистится от этой грязи под названием «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и потомки бандеровцев и Шухевича, — подытожил политик.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что Россия должна нанести Украине сокрушительный удар, чтобы закончить военный конфликт до того, как Киев получит гуманитарную и военную помощь от зарубежных стран. При этом он заявил, что российская спецоперация в Донбассе уже приобрела иной масштаб.