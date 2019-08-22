https://static.news.ru/photo/82d30e52-c4c1-11e9-80c2-fa163e074e61_660.jpg Юлия Галямина Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Тверской суд назначил новый административный арест незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой. Новый, уже третий протокол на неё составлен по ч.2 статьи 20.2 КоАП за призывы к участию в акции 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба Тверского суда.

Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 22 августа Галямина Ю.Е. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст 20.2 Коап РФ, ей назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток, - сказала пресс-секретарь суда.

До этого Галямину уже отбыла два административных ареста - за организацию акции 27 июля, а также за создание помех транспортному движению в тот же день.

Ранее News.ru писал о том, что организаторам протестов в Москве предъявили претензии на 13 млн рублей.