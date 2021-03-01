Песков оценил слова Байдена о непризнании США аннексии Крыма

https://static.news.ru/photo/2b2d6958-7a74-11eb-a1a1-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Белого дома Джо Байдена о том, что США никогда не признают аннексию Крыма.

Признать аннексию Крыма действительно невозможно, никто об аннексии Крыма не говорит, потому что её не было, — сказал Песков.

Он напомнил, что воссоединение полуострова с территорией РФ произошло согласно всем международным правам, передаёт РИА Новости.

Было воссоединение Крыма с Россией в строгом соответствии с нормами международного права, — уточнил Песков.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Адальби Шхагошев посоветовал западным политикам съездить в Крым и поговорить с населением, чтобы быть более объективными. Так первый замглавы фракции «Единая Россия» отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что Америка никогда не признает Крым российским.

До этого сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова президента Соединённых Штатов Джо Байдена о принадлежности Крыма. Уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить, отметил политик.