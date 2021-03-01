Песков оценил слова Байдена о непризнании США аннексии Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Белого дома Джо Байдена о том, что США никогда не признают аннексию Крыма.
Признать аннексию Крыма действительно невозможно, никто об аннексии Крыма не говорит, потому что её не было, — сказал Песков.
Он напомнил, что воссоединение полуострова с территорией РФ произошло согласно всем международным правам, передаёт РИА Новости.
Было воссоединение Крыма с Россией в строгом соответствии с нормами международного права, — уточнил Песков.
Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Адальби Шхагошев посоветовал западным политикам съездить в Крым и поговорить с населением, чтобы быть более объективными. Так первый замглавы фракции «Единая Россия» отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что Америка никогда не признает Крым российским.
До этого сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова президента Соединённых Штатов Джо Байдена о принадлежности Крыма. Уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить, отметил политик.