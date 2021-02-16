Неверов попросил «не придумывать темы» для обсуждения с Путиным

https://static.news.ru/photo/0a7ea944-7095-11eb-8329-96000091f725_660.jpg Фото: Facebook.com

Не придумывать темы, планирующиеся к обсуждению с президентом РФ Владимиром Путиным во время его встречи с руководителями парламентских фракций, призвал СМИ глава фракции «Единая Россия» в ГД Сергей Неверов.

Встреча президента с руководством думских фракций запланирована на 17 февраля. Ранее издание Daily Storm сообщило , что на этой встрече Путину будет якобы предложено возглавить партийный список ЕР на парламентских выборах в 2021 году.

На своей странице в социальной сети Facebook Неверов призвал издание не придумывать темы, которые депутат намерен озвучить на мероприятии.

Хочу попросить Daily Storm не придумывать темы, которые будут мной озвучены на встрече с президентом завтра, чтобы потом не интерпретировать, почему они не прозвучали. Именно из-за таких, как вы, и пришлось принимать закон о фейковых новостях, — написал Неверов.

Пресс-служба фракции «Единая Россия» в Госдуме также не подтвердила информацию Daily Storm. При этом сам Неверов утром 16 февраля сообщил, что готов обсудить с главой государства тему парламентских выборов. По мнению руководителя думских единороссов, эту тему поднимут и руководители других фракций. Также Неверов рассказал, что представители ЕР намерены обсудить с Путиным свои законодательные инициативы, дабы заручиться президентской поддержкой.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин принял губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва спустя семь месяцев после назначения. На встрече глава государства положительно оценил его работу.